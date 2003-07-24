Обо Мне

Я молодой , перспективный дизайнер баннеров , логотипов , и проектов умею работать с Word , практикуюсь в Adobe Photoshop , Light Room и Ibis Paint X создаю красивые и привлекательные баннеры на любую тему красиво оформлю логотип или сделаю проект для ваших целей .

Так же умело Обращаюсь с текстом и создаю "вкусные" текста , обьявления хорошо перевожу с английского языка так как жил в Америке Несколько лет , Расшифровываю Аудиосообщения

Создам Красивый И привлекательный дизайн по приятной цене ниже конкурентов - в моих работах нет ни капли копирования чужих работ , я делаю всё своими руками и не ворую чужие старания если вам понадобится могу скинуть исходники вашего заказа



Выбирайте меня что бы получить лучший результат , обещаю я превзойду ваши ожидания