Volod1nArtur

Артур Володин Volod1nArtur

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Обо Мне

Я молодой , перспективный дизайнер баннеров , логотипов , и проектов умею работать с Word , практикуюсь в Adobe Photoshop , Light Room и Ibis Paint X создаю красивые и привлекательные баннеры на любую тему красиво оформлю логотип или сделаю проект для ваших целей .
Так же умело Обращаюсь с текстом и создаю "вкусные" текста , обьявления хорошо перевожу с английского языка так как жил в Америке Несколько лет , Расшифровываю Аудиосообщения
Создам Красивый И привлекательный дизайн по приятной цене ниже конкурентов - в моих работах нет ни капли копирования чужих работ , я делаю всё своими руками и не ворую чужие старания если вам понадобится могу скинуть исходники вашего заказа

Выбирайте меня что бы получить лучший результат , обещаю я превзойду ваши ожидания

Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги