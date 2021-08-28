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Вам нужен видеомонтажер? Поздравляю, вы меня нашли!

3 год я занимаюсь обработкой видео. А именно монтажем: рекламных роликов, видео презентаций, вебинаров, блогов для Instagram, tik tok, youtube. За это время по мимо опыта у меня набралась большая библиотека различных шрифтов, эффектов, графических элементов, для оформления контента.

На Weblacer работаю не так давно, поэтому каждый заказ для меня очень важен. Ценю свое и ваше время, нормы конфиденциальности между заказчиком и исполнителем, поэтому не могу представить весь объем выполненных

проектов. К своей работе отношусь серьезно, довожу проект до желаемого клиентом результата.