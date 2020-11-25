Volodarskiy10

Web developer

Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.

Моя цель - получения опыта путем реальных проектов !

Ход выполнения проектов :

Для меня важно получить результат который вы видите идеальным , по этому :

Мое ознакомление с макетом (если он имеется ).

Беседа с Вами (если вам проще общаться голосом .) Мы обсудим все тонкости проекта , стек технологий (адаптивность , кросбраузерность) , исправим дефекты макета (если таковы имеются)

(если вам проще общаться голосом .) Важная часть каждого сайта - Usability (удобство использования )

Приложенные скриншоты в ходе выполнения работы (могу отправлять в удобный для ваш менеджер .)

Проверка на pixel perfect.

Максимальная скорость на PageSpeed

Полное одобрение с Вашей стороны .

. Оплата.

Придерживаюсь правила , оплата только за достойную и качественную работу!

поддержка 24/7

любые правки , фиксы (даже после завершения сделки )

оплата только по окончанию работы .

Технологии:

Чистый , понятный код .

Верстаю из PSD, Sketch, Figma.

Адаптивность(responsive ).

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

JQuery

Flexbox

БЭМ

SASS/SCSS.

О себе:

честный .

порядочный.

исполнительный.

открытый.

спокойный .

Связь: