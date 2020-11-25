Volodarskiy10

Добрый день . Нужен специалист на длительный строк , для поддержки сайта , а так же SEO продвижения и контекстной рекламы . https://partner-transfer.com/ Просьба писать предложение с перечнем услуг и ценой .
Web developer
Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Моя цель - получения опыта путем реальных проектов !
Ход выполнения проектов :
Для меня важно получить результат который вы видите идеальным , по этому :
- Мое ознакомление с макетом (если он имеется ).
- Беседа с Вами (если вам проще общаться голосом .)
Мы обсудим все тонкости проекта , стек технологий (адаптивность , кросбраузерность) , исправим дефекты макета (если таковы имеются)
- Важная часть каждого сайта - Usability (удобство использования )
- Приложенные скриншоты в ходе выполнения работы (могу отправлять в удобный для ваш менеджер .)
- Проверка на pixel perfect.
- Максимальная скорость на PageSpeed
- Полное одобрение с Вашей стороны .
- Оплата.
- поддержка 24/7
- любые правки , фиксы (даже после завершения сделки )
- оплата только по окончанию работы .
Технологии:
Чистый , понятный код .
Верстаю из PSD, Sketch, Figma.
Адаптивность(responsive ).
HTML (HTML5)
CSS (CSS3)
JQuery
Flexbox
БЭМ
SASS/SCSS.
О себе:
- честный .
- порядочный.
- исполнительный.
- открытый.
- спокойный .
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Мой телеграмм
- Skype: denska981
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт3 года назад