Volodarskiy10

Денис Volodarskiy10

 
25 летУкраина/Чернигов
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web developer

               

             Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.

Моя цель - получения опыта путем реальных проектов ! 

Ход выполнения проектов :

Для меня важно получить результат который вы видите идеальным , по этому :

  • Мое ознакомление с макетом (если он имеется ).
  • Беседа с Вами (если вам проще общаться голосом .) 

    Мы обсудим все тонкости   проекта ,  стек технологий  (адаптивность , кросбраузерность) , исправим дефекты макета (если таковы имеются)

  • Важная часть каждого сайта - Usability  (удобство использования )

  • Приложенные скриншоты в ходе выполнения работы (могу отправлять в удобный для ваш менеджер .)
  • Проверка на pixel perfect.
  • Максимальная скорость на PageSpeed
  • Полное одобрение с Вашей стороны .
  • Оплата.
Гарантия: Придерживаюсь правила ,  оплата только за достойную и качественную работу! 

  • поддержка 24/7
  • любые правки , фиксы  (даже после завершения сделки )
  • оплата только по окончанию работы .

Технологии: 

Чистый , понятный код .

Верстаю из PSD, Sketch, Figma.       

Адаптивность(responsive ).

HTML (HTML5)

 CSS (CSS3)

 JQuery

 Flexbox

 БЭМ

SASS/SCSS.

О себе:

  • честный .
  • порядочный.
  • исполнительный.
  • открытый.
  • спокойный .

Связь:

HTMLCSSFigmajQuerySCSSSASSSketch