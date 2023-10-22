Написання та переклад, бізнес та маркетинг, написання контенту

Досвідчений, але креативний, професійний письменник, копірайтер, редактор і цифровий маркетолог із десятирічним досвідом, я спеціалізуюся на описах додатків ASO та просуванні додатків, описах продуктів SEO та описах продуктів Amazon SEO. Під час написання описів продуктів Shopify, списків Amazon або описів програми ASO він використовує поглиблене дослідження ключових слів за допомогою передових програмних рішень для дослідження ключових слів. 7+ років у цій сфері