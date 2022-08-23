Volokitina_ks

Графический дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Ксения, я графический дизайнер!Предоставляю услуги по разработке:логотипов (предоставление 2-3 разных концепций логотипа, с полной доработкой одного выбранного Вами);фирменного стиля (разработка логотипа, подбор цветового и шрифтового решения, разработка фирменных паттернов и 3-4 мокапов);макетов визиток, буклетов, баннеров, листовок и прочей полиграфической продукции.❗По каждой услуге действуют 3 бесплатные правки, каждая последующая правка 200 руб.❗Работаю по предоплате 50%, предоплата является гарантией нашего с Вами сотрудничества.Результат работы высылаю на email в форматах: pdf, png, ai или cdr