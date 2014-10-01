Привет всем, кого интересуют качественные и грамотно составленные тексты!
Зовут меня Дмитрий Волошин, я имею высшее образование в области истории, но своим призванием считаю работу, связанную с постоянным написанием чего-либо. Без десятка-двух написанных тысяч знаков день считается проведённым зря, и никак иначе! Своими основными увлечениями могу назвать изучение иностранных языков (на данный момент совершенствую английский и изучаю немецкий), спорт (имею опыт работы спортивным журналистом в печатных и интернет-изданиях) музыку и чтение.
В сфере копирайтинга/рерайтинга я уже более 2 лет, за это время написал порядка 15 миллионов знаков, при регулярных заказах есть возможность писать до 1 миллиона в месяц.
Ко мне стоит обратиться, если вы хотите заказать:
- Написание оптимизированных под ключевики статей для заполнения сайтов любой тематики
- Рерайт любой тематики и направленности
- Аналитические статьи, требующие индивидуального подхода
- Продающие тексты, после которых у читающего просто не может не возникнуть непреодолимое желание срочно стать вашим клиентом
- Переводы с английского языка на русский.
Со своей стороны гарантирую:
- Исключительную грамотность
- Высокую уникальность текстов
- Работу с ориентированием не на выполнение в указанные сроки, а даже на их опережение
- Постоянное пребывание на связи и готовность прислушиваться ко всем пожеланиям
Буду рад сотрудничеству и надеюсь, что смогу помочь в реализации задуманных вами проектов!
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