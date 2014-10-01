VoloshinD

Дмитрий VoloshinD

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Привет всем, кого интересуют качественные и грамотно составленные тексты!

Зовут меня Дмитрий Волошин, я имею высшее образование в области истории, но своим призванием считаю работу, связанную с постоянным написанием чего-либо. Без десятка-двух написанных тысяч знаков день считается проведённым зря, и никак иначе! Своими основными увлечениями могу назвать изучение иностранных языков (на данный момент совершенствую английский и изучаю немецкий), спорт (имею опыт работы спортивным журналистом в печатных и интернет-изданиях) музыку и чтение.

В сфере копирайтинга/рерайтинга я уже более 2 лет, за это время написал порядка 15 миллионов знаков, при регулярных заказах есть возможность писать до 1 миллиона в месяц.

Ко мне стоит обратиться, если вы хотите заказать:

- Написание оптимизированных под ключевики статей для заполнения сайтов любой тематики

- Рерайт любой тематики и направленности

- Аналитические статьи, требующие индивидуального подхода

- Продающие тексты, после которых у читающего просто не может не возникнуть непреодолимое желание срочно стать вашим клиентом

- Переводы с английского языка на русский.

Со своей стороны гарантирую:

- Исключительную грамотность

- Высокую уникальность текстов

- Работу с ориентированием не на выполнение в указанные сроки, а даже на их опережение

- Постоянное пребывание на связи и готовность прислушиваться ко всем пожеланиям

Буду рад сотрудничеству и надеюсь, что смогу помочь в реализации задуманных вами проектов!

Отзывы заказчиков

mokryi
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
$500
10 баллов
11 лет назад
Написать описания для товаров Интернет-магазина
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Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга