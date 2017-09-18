Voloskov_Ruslan

Приведу клиентов в Ваш бизнес как партнер, дропшиппер или исполнитель | контекстная, таргетированная, тизерная реклама | создание продающих сайтов

Предлагаю привлечь новых клиентов в ваш бизнес изпоисковых систем Яндекс и Google, настроив контекстную рекламу. Учитываю все

тонкости настройки контекстной, таргетированной и тизерной рекламы и

современные возможности рекламных кабинетов. Каждому впервые обратившемуся

клиенту дарю скидку в 50% на настройку рекламы в Google Adwords.*В отдельных нишах стоимость одного новогопривлеченного клиента может составлять всего 100 рублей. Вспомните, каков

средний чек в вашем бизнесе и подумайте, сколько прибыли можно получить,

потратив на нового клиента всего 100 рублей! В день можно получать от 10 до 100

новых клиентов!*Предлагаю 3 варианта сотрудничества:1. Исполнитель.Комплексно настраиваю Вам контекстную рекламу в поисковых системах и

таргетированную рекламу в социальных сетях. Индивидуально подбираю тарифный

план, наиболее подходящий под ваши потребности. Оплата работы после получения

результата в виде новых клиентов.2. Дропшиппинг.Бесплатно создаю сайт/лендинг под ваши товары/услуги и настраиваю контекстную и

таргетированную рекламу за свой счет. Обрабатываю входящие заявки и привожу Вам

готовых клиентов. Оплата моей работы с разницы в стоимости товара/услуги.3. Партнер.Полностью беру на себя все, что связано с продвижением в интернете вашего

товара/услуги. Бесплатно создаю сайт/лендинг, настраиваю и сопровождаю

контекстную и таргетированную рекламу, осуществляю первичную обработку входящих

заявок и передаю Вам "горячих" клиентов. Оплата моей работы

рассчитывается как фиксированный процент с полученной прибыли от каждого приведенного

мной клиента.

*Дополнительно: создание продающего сайта. Для каждогосайты мы создаем мобильную версию, поэтому Ваши клиентов смогут зайти на него с

мобильного телефона. Мы прорабатываем смыслы, важные непосредственно для Вашей

ниши и пишем уникальные тексты, которые хорошо индексируются поисковыми

системами. В архитектуре сайта мы последовательно ведем клиента к оформлению

заявки, выстраиваем продуктовую линейку, воронку продаж и отрабатываем

потенциальные возражения клиентов. При этом стоимость сайта остается доступной,

а для впервые обратившихся делаем скидку в 20% и бесплатно настраиваем

контекстную рекламу - в подарок к созданию сайта.

*Первый шаг к получению новых клиентов и дополнительнойприбыли – бесплатная консультация. Это ни к чему вас не обязывает, но может

открыть новые горизонты для развития вашего бизнеса.*По запросу высылаю презентацию с подробным описаниеммоих услуг.Зайдите в мою группу Вконтакте и подпишитесь на моиновости > https://vk.com/yandex.direct_click.*Оставьте заявку на первичную консультацию насайте http://direct-click-online.ru или на электронной почте > [email protected] и бесплатно получите:> Расчет стоимости привлечения одного клиента.> Расчет рекламного бюджета на месяц в вашей нише.> Консультацию о возможностях применения контекстной итаргетированной рекламы в вашей нише.> Предложение по оптимальному тарифному плану настройкиконтекстной рекламы индивидуально для вас.*Веду не более 4 проектов в месяц, поэтому оставьтезаявку сейчас.