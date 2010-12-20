Стишки на любые темы, быстро и доступно:)

Доброго времени суток!

Меня зовут Евгения и я специализируюсь на написании небольших стихотворений, а также слоганов, в том числе и на английском языке!

Ещё я занимаюсь художественными переводами текстов с английского языка на русский и наоборот.

Буду рада сотрудничеству с Вами!