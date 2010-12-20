Евгения Добровольская VolshebniccaVolshebnicca
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Стишки на любые темы, быстро и доступно:)
Доброго времени суток!
Меня зовут Евгения и я специализируюсь на написании небольших стихотворений, а также слоганов, в том числе и на английском языке!
Ещё я занимаюсь художественными переводами текстов с английского языка на русский и наоборот.
Буду рада сотрудничеству с Вами!
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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