Volshebnicca

Евгения Добровольская Volshebnicca

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Стишки на любые темы, быстро и доступно:)

Доброго времени суток!

Меня зовут Евгения и я специализируюсь на написании небольших стихотворений, а также слоганов, в том числе и на английском языке!

Ещё я занимаюсь художественными переводами текстов с английского языка на русский и наоборот.

Буду рада сотрудничеству с Вами!

Переводы
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от $1
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Редактирование и Корректура
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от 3 дней
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Стихи, Песни и Проза
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от 2 дней
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