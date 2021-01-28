VolyntsevDeni

Мои навыки

Владею:

-php

-python

-git

-laravel

-opencart 2.0-3.0

-html5

-css

-SQL

-wordpres

-photoshop

-ООП

-MVC

Делаю сайты, веб приложения, чат боты для telegram, viber и так же квизы на сайт.

Занимаюсь адаптивной вёрской, настройкой серверов, размещение проектов на сервере, полная настройка сайтов или бекенд проектов.

Проектирую Ваш проект вместе с вами, всегда на связи с 9:00 до 23:00.

Тех поддержка проекта пол года после завершения Вашего задания а это исправление всех косяков, доработки возможно обсудить отдельно.