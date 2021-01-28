VolyntsevDeni

Мои навыки
Владею:
-php
-python
-git
-laravel
-opencart 2.0-3.0
-html5
-css
-SQL
-wordpres
-photoshop
-ООП
-MVC
Делаю сайты, веб приложения, чат боты для telegram, viber и так же квизы на сайт.
Занимаюсь адаптивной вёрской, настройкой серверов, размещение проектов на сервере, полная настройка сайтов или бекенд проектов.
Проектирую Ваш проект вместе с вами, всегда на связи с 9:00 до 23:00.
Тех поддержка проекта пол года после завершения Вашего задания а это исправление всех косяков, доработки возможно обсудить отдельно.