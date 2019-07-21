Я занимаюсь дизайном, иллюстрациями и обработкой фото. Делаю фирменный стиль, подбираю цветовую гамму и композицию, имею художественное образование.

Здравствуйте.

Приветствую Вас в моем профиле.

Меня зовут Арсентий.

В основном, работаю в Adobe Photoshop и Illustrator, Pain Tool Sai.

Любимая специализация - фото.

* Ретушь

* Удаление лишних объектов

* Добавление объектов или замена

* Цветокоррекция

* Увеличение качества, резкости фото

Также, отлично разбираюсь в рисунке.

*Академический рисунок

*Иллюстрации

*Скетчи

*Подбор цветовой гаммы

Также работаю с текстами, копирайтинг, написание статей или рефератов, переводы тестов с английского на русский и наоборот.

Обращайтесь по любым вопросам, имеющим отношение к моей работе, мои соцсети всегда открыты, я коммуникабелен, любые возникающие вопросы или пожелания будут обговорены.

Telegram: https://t.me/vondvervon

Instagram: @top_girday

VK: vk.com/indyk

mail: [email protected]

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