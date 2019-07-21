Здравствуйте.
Приветствую Вас в моем профиле.
Меня зовут Арсентий.
В основном, работаю в Adobe Photoshop и Illustrator, Pain Tool Sai.
Любимая специализация - фото.
* Ретушь
* Удаление лишних объектов
* Добавление объектов или замена
* Цветокоррекция
* Увеличение качества, резкости фото
Также, отлично разбираюсь в рисунке.
*Академический рисунок
*Иллюстрации
*Скетчи
*Подбор цветовой гаммы
Также работаю с текстами, копирайтинг, написание статей или рефератов, переводы тестов с английского на русский и наоборот.
Обращайтесь по любым вопросам, имеющим отношение к моей работе, мои соцсети всегда открыты, я коммуникабелен, любые возникающие вопросы или пожелания будут обговорены.
Telegram: https://t.me/vondvervon
Instagram: @top_girday
VK: vk.com/indyk
mail: [email protected]
Платёжная карта: 5469060017121754
Кошелёк WMR: R434457502501
Яндекс.деньги: 410011244820758