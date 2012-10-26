Активный пользователь сети(являюсь модератором на нескольких сайтах), получаю высшее образование, моя будущая специальность- журналист. Работаю в интернете более полугода, интересует только постоянное сотрудничество, т.к. эта работа привлекательна для меня.Сотрудничаю с несколькими заказчиками, со всеми складываются только отличные дружеские отношения- кроме сухих формальностей, важна атмосфера, которая располагает к работодателю. Тогда и работается легко=) Несмотря на небольшой опыт работы, сумела набрать несколько человек, готовых работать и расти вместе со мной.Пишем статьи для семейных форумов, на любые темы. Направления: рерайтинг, копирайтинг.Только уникальные статьи.Люблю не просто буквы, люблю красивые буквы.

Для примера

http://www.arenda-sutki.by/news/gde_ostanovitsja_v_minske/2012-10-26-6 - Где остановиться в Минске? (копирайтинг)

http://www.mamachita.ru/pages/view/1956.html - Детский шезлонг (копирайтинг)

http://www.mamachita.ru/pages/view/1955.html - Немецкие дома (копирайтинг)

http://100pudov.com/?page=shop&category=52&item=395 - заполнение всех категорий в интернет-магазине

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