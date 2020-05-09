Меня зовут Светлана Ворнери. Я копирайтер, а также преподаватель школы искусств, имею высшее
музыкально-педагогическое образование и среднее специальное как оператор ЭВМ.
Все это позволяет разбираться и со знанием дела писать на темы педагогики и психологии, культуры и искусства, а также о компьютере и его составляющих. Многолетний опыт преподавания научил меня терпению, выдержке, умению анализировать и доводить любое дело до конца.
Училась на различных курсах, а также в школе копирайтинга Юлии Волкодав. Пишу продающие тексты, информационные и SEO-оптимизированные статьи, обзоры и описания товаров, статьи на главную страницу сайта. Умею работать с конструктором и создавать лендинги. Берусь только за ту работу, которую смогу выполнить максимально качественно.
Могу написать высокоуникальный, грамотный и интересный текст любой направленности, кроме узкоспециализированных или требующих глубоких технических знаний.
Сотрудничая со мной, можете быть уверены, что Ваш заказ будет выполнен к сроку, проверен через
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