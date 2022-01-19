Voron-Sova

Здравствуйте!

Меня зовут Валентина.

Предлагаю свои услуги по разработке дизайна сайта.

К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата. Работая со мной, Вы получаете нешаблонный, разработанный индивидуально для Вас дизайн. При работе учитываю все Ваши пожелания. После утверждения Вами макета предоставляю исходник в psd по слоям для последующей верстки. Слои сформированы таким образом, чтобы верстальщику было комфортно работать с полученным материалом. В дальнейшем сотрудничаю с программистом, помогаю реализовать сложные моменты дизайна.