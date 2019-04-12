Делаю качественный видеомонтаж. Имею достаточно опыта для создания проектов любой сложности на разные темы.

Я готов помочь Вам с вашим видео. Имею достаточно опыта для создания проектов любой сложности на разные темы.У меня более 7 лет опыта создания различных видеороликов (промо-видео, слайд-шоу, видео из отпусков...и т. д.)Также я могу "починить" ваш видео материал и сделать его более зрелищным: коррекция цвета, удаление шума, тряски и т. д.

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