Media buyer (Таргетолог)

Мои основные навыки:

- Глубокое понимание таргетинга социальных сетей Facebook и - Instagram

- Сбор и кластеризации Целевых Аудиторий

- Знание и работа с GA, Pixel и другими сервисами аналитики

- Email - marketing (direct instagram)

- Работаю по всей воронке CJM

- Анализирование конкурентов

- Создание креативов и текстов (но предпочитаю работать с дизайнером)

- Создание и планирование стратегии таргета

- Прогнозирование результатов

- Высокий уровень пользованием Google table

Второстепенные:

- Средний уровень ФОТОШОП

- Профессиональный уровень работы Canva, Crello, Supa, Inshot.

- Работа во всех приложениях Lightricks

- Smm специалист(есть сертификат)

- Создание Ar-Mask в инстаграм

- Работа с блогерами

- Опыт в продажах (понимание скриптов)

- Предложение идей для улучшения контента в соц сетях и на сайте.

- Разработка специальных предложений