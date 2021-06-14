Мои основные навыки:
- Глубокое понимание таргетинга социальных сетей Facebook и - Instagram
- Сбор и кластеризации Целевых Аудиторий
- Знание и работа с GA, Pixel и другими сервисами аналитики
- Email - marketing (direct instagram)
- Работаю по всей воронке CJM
- Анализирование конкурентов
- Создание креативов и текстов (но предпочитаю работать с дизайнером)
- Создание и планирование стратегии таргета
- Прогнозирование результатов
- Высокий уровень пользованием Google table
Второстепенные:
- Средний уровень ФОТОШОП
- Профессиональный уровень работы Canva, Crello, Supa, Inshot.
- Работа во всех приложениях Lightricks
- Smm специалист(есть сертификат)
- Создание Ar-Mask в инстаграм
- Работа с блогерами
- Опыт в продажах (понимание скриптов)
- Предложение идей для улучшения контента в соц сетях и на сайте.
- Разработка специальных предложений
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