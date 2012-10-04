Копирайтер-фрилансер с большим опытом работы

В целом, опыт работы в рекламной сфере составляет уже около 14 лет. Помимо прямой и непосредственной работы с текстами, приходилось выезжать на репортажи для радио и ТВ, брать интервью, монтировать аудиоролики, проводить мероприятия. В данный момент предоставляю не только услуги по написанию текстов, но и грамотный и честный менеджмент-проектов.

Для связи прошу писать в личку, не хочу светить контакты во избежание мошенничества разного толка.