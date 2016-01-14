Надаю послуги у таких видах діяльності як:
– Журналістика;
– Рерайтинг — переписування та обробка текстів;
– Дизайн, дизайн сайтів, створення логотипів, іконок та ін;
– Переклад текстової інформації з іноземних інтернет ресурсів та інших джерел, на потрібну мову;
– Копірайтинг – написання унікальних текстів для сайтів;
– Розробка сайтів;
– Консультування;
– 3D-моделювання;
– Фотографія;
– Проведення рекламних кампаній, написання рекламних текстів, рекламний слоган, просування спільнот та сторінок у соц. мережах Вконтакте та Facebook.
Контекстна реклама:
1. Налагодження та ведення кампаній в Яндекс Директ і Google Adwords;
2. Проходження модерації на будь тематики;
3. Написання клікабельних оголошень;
4. Зниження витрат на кампанію;
5. Навчанню веденню кампанії.
Внутрішня оптимізація вашого сайту:
1. Підготовка до пошукового просування;
2. Налаштування модулів і плагінів;
3. Опрацювання метатегов;
4. Доопрацювання та seo-оптимізація контенту;
5. Оновлення дизайну;
6. Прискорення швидкості завантаження і багато іншого.
Зовнішня оптимізація:
1. Закупівля посилань;
2. Розміщення прес-релізів;
3. Проведення швидких рекламних кампаній.
Аудит:
1. Оцінка сайту і пророблених робіт;
2. Перевірка сайту на наявність помилок;
3. Складання рекомендацій;
4. Складання плану розвитку сайту;
5. Юзабілі-аудит;
6. Аналіз конкурентів.
Семантика:
1. Підбір ефективних запитів для просування товарів і послуг;
2. Оптимізація семантичного ядра;
3. Кластеризація (угруповання) запитів по сторінках.
Просування:
1. Залучення трафіку;
2. Залучення лидов (покупців);
3. Просування по позиціях.