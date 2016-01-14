Vova2308

Володимир Кузьма Vova2308

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Freelance

Надаю послуги у таких видах діяльності як:

– Журналістика;

– Рерайтинг — переписування та обробка текстів;

– Дизайн, дизайн сайтів, створення логотипів, іконок та ін;

– Переклад текстової інформації з іноземних інтернет ресурсів та інших джерел, на потрібну мову;

– Копірайтинг – написання унікальних текстів для сайтів;

– Розробка сайтів;

– Консультування;

– 3D-моделювання;

– Фотографія;

– Проведення рекламних кампаній, написання рекламних текстів, рекламний слоган, просування спільнот та сторінок у соц. мережах Вконтакте та Facebook.

Контекстна реклама: 

1. Налагодження та ведення кампаній в Яндекс Директ і Google Adwords; 

2. Проходження модерації на будь тематики; 

3. Написання клікабельних оголошень; 

4. Зниження витрат на кампанію; 

5. Навчанню веденню кампанії. 

Внутрішня оптимізація вашого сайту: 

1. Підготовка до пошукового просування; 

2. Налаштування модулів і плагінів; 

3. Опрацювання метатегов; 

4. Доопрацювання та seo-оптимізація контенту; 

5. Оновлення дизайну; 

6. Прискорення швидкості завантаження і багато іншого. 

Зовнішня оптимізація: 

1. Закупівля посилань; 

2. Розміщення прес-релізів; 

3. Проведення швидких рекламних кампаній. 

Аудит: 

1. Оцінка сайту і пророблених робіт; 

2. Перевірка сайту на наявність помилок; 

3. Складання рекомендацій; 

4. Складання плану розвитку сайту; 

5. Юзабілі-аудит; 

6. Аналіз конкурентів. 

Семантика: 

1. Підбір ефективних запитів для просування товарів і послуг; 

2. Оптимізація семантичного ядра; 

3. Кластеризація (угруповання) запитів по сторінках. 

Просування: 

1. Залучення трафіку; 

2. Залучення лидов (покупців); 

3. Просування по позиціях.

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