Freelance

Надаю послуги у таких видах діяльності як:

– Журналістика;

– Рерайтинг — переписування та обробка текстів;

– Дизайн, дизайн сайтів, створення логотипів, іконок та ін;

– Переклад текстової інформації з іноземних інтернет ресурсів та інших джерел, на потрібну мову;

– Копірайтинг – написання унікальних текстів для сайтів;

– Розробка сайтів;

– Консультування;

– 3D-моделювання;

– Фотографія;

– Проведення рекламних кампаній, написання рекламних текстів, рекламний слоган, просування спільнот та сторінок у соц. мережах Вконтакте та Facebook.

Контекстна реклама:

1. Налагодження та ведення кампаній в Яндекс Директ і Google Adwords;

2. Проходження модерації на будь тематики;

3. Написання клікабельних оголошень;

4. Зниження витрат на кампанію;

5. Навчанню веденню кампанії.

Внутрішня оптимізація вашого сайту:

1. Підготовка до пошукового просування;

2. Налаштування модулів і плагінів;

3. Опрацювання метатегов;

4. Доопрацювання та seo-оптимізація контенту;

5. Оновлення дизайну;

6. Прискорення швидкості завантаження і багато іншого.

Зовнішня оптимізація:

1. Закупівля посилань;

2. Розміщення прес-релізів;

3. Проведення швидких рекламних кампаній.

Аудит:

1. Оцінка сайту і пророблених робіт;

2. Перевірка сайту на наявність помилок;

3. Складання рекомендацій;

4. Складання плану розвитку сайту;

5. Юзабілі-аудит;

6. Аналіз конкурентів.

Семантика:

1. Підбір ефективних запитів для просування товарів і послуг;

2. Оптимізація семантичного ядра;

3. Кластеризація (угруповання) запитів по сторінках.

Просування:

1. Залучення трафіку;

2. Залучення лидов (покупців);

3. Просування по позиціях.