VovaRudenkoHui

Руденко Владимир VovaRudenkoHuiVovaRudenkoHui
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Пишу различные скрипты на питоне и с удовольствием выполню ваш заказ
- Знаю Flask - разрабока сайтов на бэкенд
- Selenium - для парсинга(сбора данных) статических и динамических сайтов
- Aiogram - разработка асинхронных телеграм ботов
- BeautifulSoup - для разбора html страниц и вытягиванием оттуда данных
- Tkinter - для разработки простых и функциональных графиеских интерфейсов
Я против войны в Украине!