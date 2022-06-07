VovaRudenkoHui

Пишу различные скрипты на питоне и с удовольствием выполню ваш заказ - Знаю Flask - разрабока сайтов на бэкенд - Selenium - для парсинга(сбора данных) статических и динамических сайтов - Aiogram - разработка асинхронных телеграм ботов - BeautifulSoup - для разбора html страниц и вытягиванием оттуда данных - Tkinter - для разработки простых и функциональных графиеских интерфейсов HTMLSelenium

Я против войны в Украине !