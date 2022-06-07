VovaRudenkoHui

Руденко Владимир VovaRudenkoHui

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Пишу различные скрипты на питоне и с удовольствием выполню ваш заказ

- Знаю Flask - разрабока сайтов на бэкенд

- Selenium - для парсинга(сбора данных) статических и динамических сайтов

- Aiogram - разработка асинхронных телеграм ботов

- BeautifulSoup - для разбора html страниц и вытягиванием оттуда данных

- Tkinter - для разработки простых и функциональных графиеских интерфейсов

HTMLSelenium