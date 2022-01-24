Ремонт техники/Копирайтинг/WEB-разработка/БД/Заполнение сайтов/С++/Системное администрирование и прочее

Приветствую. Рад, что вы решили взять во внимание мое резюме.

Меня зовут Владимир, 22 года. С самого детства я увлекался компьютерами и решил идти в том же направлении в ногу всю жизнь. Имею опыт в различных сферах IT, как ремонт электроники, прошивка телефонов, тюнеров и т.д., занимаюсь созданием сайтов, заполнением его, редактированием, исправлением ошибок так и поиском их в программах, сайтах, форумах и приложениях, занимаюсь копирайтингом, учусь на разработчика ПО - пишу на С++ и C#, DataBase и прочее, все что связано с ПК - в моем понимании и силах. Опытный пользователь ПК так и толковый мастер электроники.