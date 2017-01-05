Доброго времени суток всем, кто выделил минуту драгоценного времени на посещение странички. Нужны интересные, грамотные и уникальные тексты - вы обратились по адресу.
Мои любимые темы:
• домашние животные;
• домашние растения, цветы, растительный мир;
• история, религия, традиции и обряды;
• красота и здоровье, питание (исключая действительно женские теми о маникюре, прическах и др.);
• медицина, лечение и профилактика болезней;
• непознанное: фэншуй, астрология, гороскопы;
• образование, учеба, тренинги;
• праздники и торжества, свадьба;
• природа и экология;
• психология;
• сад и огород, сельское хозяйство;
• стихи и поздравления (только в прозе, извините, не поэт);
• туризм, достопримечательности.
Заказчику гарантирую:
• вычитку текста и убийство всех ошибок;
• уникальный и интересный текст;
• регулярное сотрудничество по взаимному согласию;
• гармоничное вхождения ключей;
• использование списков)
Около года занимаюсь написанием статей. Кроме программ, которые проверяют уникальность, в работе использую Главред и Грамоту. ру.