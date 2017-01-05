Здесь новенький, но уже опытный

Доброго времени суток всем, кто выделил минуту драгоценного времени на посещение странички. Нужны интересные, грамотные и уникальные тексты - вы обратились по адресу.

Мои любимые темы:

• домашние животные;

• домашние растения, цветы, растительный мир;

• история, религия, традиции и обряды;

• красота и здоровье, питание (исключая действительно женские теми о маникюре, прическах и др.);

• медицина, лечение и профилактика болезней;

• непознанное: фэншуй, астрология, гороскопы;

• образование, учеба, тренинги;

• праздники и торжества, свадьба;

• природа и экология;

• психология;

• сад и огород, сельское хозяйство;

• стихи и поздравления (только в прозе, извините, не поэт);

• туризм, достопримечательности.

Заказчику гарантирую:

• вычитку текста и убийство всех ошибок;

• уникальный и интересный текст;

• регулярное сотрудничество по взаимному согласию;

• гармоничное вхождения ключей;

• использование списков)

Около года занимаюсь написанием статей. Кроме программ, которые проверяют уникальность, в работе использую Главред и Грамоту. ру.