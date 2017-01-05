Vovanix

Владимир Окренец Vovanix

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Здесь новенький, но уже опытный

Доброго времени суток всем, кто выделил минуту драгоценного времени на посещение странички.  Нужны интересные, грамотные и уникальные тексты - вы обратились по адресу. 

Мои любимые темы

• домашние животные; 

• домашние растения, цветы, растительный мир; 

• история, религия, традиции и обряды; 

• красота и здоровье, питание (исключая действительно женские теми о маникюре, прическах и др.); 

• медицина, лечение и профилактика болезней; 

• непознанное: фэншуй, астрология, гороскопы; 

• образование, учеба, тренинги; 

• праздники и торжества, свадьба; 

• природа и экология; 

• психология; 

• сад и огород, сельское хозяйство; 

• стихи и поздравления (только в прозе, извините, не поэт); 

• туризм, достопримечательности. 

Заказчику гарантирую: 

• вычитку текста и убийство всех ошибок; 

• уникальный и интересный текст; 

• регулярное сотрудничество по взаимному согласию; 

• гармоничное вхождения ключей; 

• использование списков) 

Около года занимаюсь написанием статей. Кроме программ, которые проверяют уникальность, в работе использую Главред и Грамоту. ру.