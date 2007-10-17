Добрый всем день. Нужна команда для долгосрочного сотручничества в раписании Flash сайтов по приемлемым ценам или на Jquery (но чтобы выглядело как Flash) Сайтов будет заказываться минимум 10 в месяц. Сайты будут по функционалу похожими. ...
- $500Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый всем день! Нужно разработать сайты 1 в 1 как по ссылке: www.artdesignsgroup.com должно быть полное соответствие функционала. Внимание: Сайт содержит и блог. Все кто выполнял подобный сайты пишите. В письме высылайте ссылке на подобный ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый всем день Нужно разработать сайт аналог следующих: 1. http://www.flashtemplates.com/view-template-2235.html с административной панелью по функционалу: http://template-guide.com/cms-v2/ в столбике Flash CMS v.2.0 или как 2. http://www.artdesignsgroup.com/index2.php с административной панелью по функционалу как на вложенном файле. Дизайн может быть шаблон и логотип взят из каких-то бесплатных ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
На долгосрочное сотрудничество требуются программисты с ОПЫТОМ РАБОТЫ для создания Flash Web Site и WorkPress Blogger и twetter. СРАЗУ ГОВОРЮ НУЖНЫ ЛЮДИ КТО ЗНАЕТ И FLASH И МОЖЕТ АДМИНКИ ПОД НАС НАПИСАТЬ И СПЕЦЫ ПО ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Проект закрытВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Проект закрытСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день Нужно организовать прием платежей за услуги на сайте (online payment) через карты VISA и MasterCard со всего мира? Нужна универсальная система (не web-money, moneybookers ili paypal) оплата банковскими карточками подходящая для США и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем добрый день. Скажите сколько будет стоить разработать проект аналог www.drive.md, но с админкой в которой я смог бы управлять добавлять и редактировать абсольтно любым моюумем текстом и изображением на сайте. Сайт должен содержать все ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад