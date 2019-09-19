SMM специалист

Добрый день!

Меня зовут Эрика, я SMM-специалист по развитию страниц в Инстаграм

С удовольствием помогу Вам в продвижении, а именно:

- Создании SMM стратегии для продвижения в сети

- Определении ЦА, УТП, анализе рынка и конкурентов

- Определении каналов продвижения и точек роста

- Грамотной упаковке профиля

- Создании контент-плана

- Ведении страницы и наполнении контента

- Написании продающих, развлекательных и полезных постов

- Работе с лидерами мнений

- Создании уникального, единого стиля аккаунта

- Настройке и ведении таргетированной рекламы

- Создании продающих рекламных макетов

Не использую сторонние способы привлечения аудитории и статистики.

Выполню все быстро, предварительно оговаривая сроки.