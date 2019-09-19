Нужно создать 3D модель по четкому ТЗ Пример сложности указан в файле предпочтительное время работы до 3 дней
Добрый день!
Меня зовут Эрика, я SMM-специалист по развитию страниц в Инстаграм
С удовольствием помогу Вам в продвижении, а именно:
- Создании SMM стратегии для продвижения в сети
- Определении ЦА, УТП, анализе рынка и конкурентов
- Определении каналов продвижения и точек роста
- Грамотной упаковке профиля
- Создании контент-плана
- Ведении страницы и наполнении контента
- Написании продающих, развлекательных и полезных постов
- Работе с лидерами мнений
- Создании уникального, единого стиля аккаунта
- Настройке и ведении таргетированной рекламы
- Создании продающих рекламных макетов
Не использую сторонние способы привлечения аудитории и статистики.
Выполню все быстро, предварительно оговаривая сроки.
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