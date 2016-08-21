Резюме

Ширьев Владимир Викторович

Почта: [email protected]

Опыт работы: апрель 2015 г. – наст. время – инженер-конструктор. Ранее работал оператором станков с ЧПУ.

Функциональные обязанности:

составление схем электрических принципиальных, чертежей различного типа;

визуализация и прототипирование макетов корпусов устройств;

создание 3d моделей по объекту;

составление технических заданий, разработка технических решений;

наладка оборудования и обучение персонала.

Профессиональные навыки:

опытный пользователь ПК: MS Word, MS Excel, знание САПР (Autocad, MasterCam, SolidWorks, Компас, DipTrace, поверхностное знание 3ds Max), средний уровень знания технического английского языка.

Личные качества: внимательность, ответственность, техническое мышление, уравновешенность, сосредоточенность, высокая степень самоорганизации, дисциплинированность, ориентированность на достижение результата.

Всегда увлекался программированием: имею навык по разработки сайтов с "0" на CMS joomla, drupal, wordpress, остановился на DLE.

Мой сайт: Lowind.ru