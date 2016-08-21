Резюме
Ширьев Владимир Викторович
Почта: [email protected]
Опыт работы: апрель 2015 г. – наст. время – инженер-конструктор. Ранее работал оператором станков с ЧПУ.
Функциональные обязанности:
- составление схем электрических принципиальных, чертежей различного типа;
- визуализация и прототипирование макетов корпусов устройств;
- создание 3d моделей по объекту;
- составление технических заданий, разработка технических решений;
- наладка оборудования и обучение персонала.
Профессиональные навыки:опытный пользователь ПК: MS Word, MS Excel, знание САПР (Autocad, MasterCam, SolidWorks, Компас, DipTrace, поверхностное знание 3ds Max), средний уровень знания технического английского языка.
Личные качества: внимательность, ответственность, техническое мышление, уравновешенность, сосредоточенность, высокая степень самоорганизации, дисциплинированность, ориентированность на достижение результата.
Всегда увлекался программированием: имею навык по разработки сайтов с "0" на CMS joomla, drupal, wordpress, остановился на DLE.
Мой сайт: Lowind.ru
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