Vovontos

Владимир Vovontos

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Резюме

Ширьев Владимир Викторович

Почта: [email protected]

Опыт работы: апрель 2015 г. – наст. время – инженер-конструктор. Ранее работал оператором станков с ЧПУ.

Функциональные обязанности:

  • составление схем электрических принципиальных, чертежей различного типа;
  • визуализация и прототипирование макетов корпусов устройств;
  • создание 3d моделей по объекту;
  • составление технических заданий, разработка технических решений;
  • наладка оборудования и обучение персонала.

Профессиональные навыки:

 опытный пользователь ПК: MS Word, MS Excel, знание САПР (Autocad, MasterCam, SolidWorks, Компас, DipTrace, поверхностное знание 3ds Max), средний уровень знания технического английского языка.

Личные качества: внимательность, ответственность, техническое мышление, уравновешенность, сосредоточенность, высокая степень самоорганизации, дисциплинированность, ориентированность на достижение результата.

Всегда увлекался программированием: имею навык по разработки сайтов с "0" на CMS joomla, drupal, wordpress, остановился на DLE.

Мой сайт: Lowind.ru