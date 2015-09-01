Резюме

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве!

Помогу в наполнении и сопровождении сайта, заполнению вашего интернет-магазина,добавление новостей.

CMS: Joomla (Virtuemart). Word Press

Создам простые сайты с помощью бесплатных конструкторов: Ucoz, Jimdo

Знаком с продвижением сайтов в Яндекс.Директ и Google AdWords,так же зарегистрирую и заполню всю необходимую информацию о вашем сайте на различных тематических порталах и интернет справочниках.

Помогу в заполнении информацией,модерировании и администрировании групп в Вконтакте.

Стоимость услуг договорная.

Оплата - Яндекс деньги,Qiwi

Мои контакты:

Skype - Vozd

E-mail - [email protected]