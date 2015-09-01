Резюме
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве!
Помогу в наполнении и сопровождении сайта, заполнению вашего интернет-магазина,добавление новостей.
CMS: Joomla (Virtuemart). Word Press
Создам простые сайты с помощью бесплатных конструкторов: Ucoz, Jimdo
Знаком с продвижением сайтов в Яндекс.Директ и Google AdWords,так же зарегистрирую и заполню всю необходимую информацию о вашем сайте на различных тематических порталах и интернет справочниках.
Помогу в заполнении информацией,модерировании и администрировании групп в Вконтакте.
Стоимость услуг договорная.
Оплата - Яндекс деньги,Qiwi
Мои контакты:
Skype - Vozd
E-mail - [email protected]