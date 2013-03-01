Сисадмин и вообще хороший человек!

Английский: Разговорный технический

Компьютерные навыки:

* настройка оборудования Cisco Catalyst, администрирование

* проектировка Wi-Fi сети на оборудовании Cisco

* диагностика неисправностей ПК и ноутбуков и настройка, в т.ч.:

устранение неполадок и неисправностей ПК и ноутбуков,

установка новых устройств на ОС семейства Windows,

настройка ОС Windows + Linux,

установка и настройка периферийных устройств (Принтер, Сканер, Веб-камера, ТВ-тюнер и др.)

установка драйверов на устройства Windows

установка пакета Microsoft Office (2003, 2007)

установка программ по выбору...

* настройка сети, DSL соединения, LAN,

* установка и поддержка серверных платформ Windows

* настройка dhcp, dns, Active Directory, доменные политики, таблицы маршрутизации на базе Windows Server 2003.

* установка web-сервера, MySQL, PHP, поддержка сайтов,

* работа с корпоративными поставщиками услуг, заключение договоров.

* организация службы поддержки клиентов с нуля.

* интернет магазины по готовым шаблонам

* изготовление сайтов по готовым шаблонам WordPress, Joomla

* копирайтинг для сайтов

* копирайтинг для рассылок/журналов/сайтов

* выбор доменного имени + покупка + хостинг при создании сайта

* наполнение товарами и поиск контента интернет магазина