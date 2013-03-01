Английский: Разговорный технический
Компьютерные навыки:
* настройка оборудования Cisco Catalyst, администрирование
* проектировка Wi-Fi сети на оборудовании Cisco
* диагностика неисправностей ПК и ноутбуков и настройка, в т.ч.:
устранение неполадок и неисправностей ПК и ноутбуков,
установка новых устройств на ОС семейства Windows,
настройка ОС Windows + Linux,
установка и настройка периферийных устройств (Принтер, Сканер, Веб-камера, ТВ-тюнер и др.)
установка драйверов на устройства Windows
установка пакета Microsoft Office (2003, 2007)
установка программ по выбору...
* настройка сети, DSL соединения, LAN,
* установка и поддержка серверных платформ Windows
* настройка dhcp, dns, Active Directory, доменные политики, таблицы маршрутизации на базе Windows Server 2003.
* установка web-сервера, MySQL, PHP, поддержка сайтов,
* работа с корпоративными поставщиками услуг, заключение договоров.
* организация службы поддержки клиентов с нуля.
* интернет магазины по готовым шаблонам
* изготовление сайтов по готовым шаблонам WordPress, Joomla
* копирайтинг для сайтов
* копирайтинг для рассылок/журналов/сайтов
* выбор доменного имени + покупка + хостинг при создании сайта
* наполнение товарами и поиск контента интернет магазина