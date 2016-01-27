Менеджер You-TUB

Есть свои каналы, администрирую каналы 4000р в месяц , вывод ролика в топ 5000р, установка кнопок подписаться ,аннатаций, подсказок, всего на 120 роликах 3000 р. Оптимизация роликов и канала по договоренности. Монтаж роликов , обзор товаров, монтаж рекламных роликов