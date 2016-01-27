Vrud599

Валерий Руденко Vrud599

 
64 годаБеларусь/Витебск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Менеджер You-TUB

Есть свои каналы, администрирую  каналы  4000р  в месяц , вывод ролика в топ 5000р,  установка кнопок подписаться ,аннатаций, подсказок, всего  на 120 роликах 3000 р. Оптимизация роликов и канала по договоренности. Монтаж роликов , обзор товаров, монтаж рекламных роликов

Отзывы заказчиков
alexshwar
Алексей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Нужен видео-отзыв
Отлично поработали, человек справился с задачей быстро, работу выполнил креативно
Работать приятно, задания четкие, оплата своевременная рекомендую
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$10/час
от $7от 1 дня
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