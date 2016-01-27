Менеджер You-TUB
Есть свои каналы, администрирую каналы 4000р в месяц , вывод ролика в топ 5000р, установка кнопок подписаться ,аннатаций, подсказок, всего на 120 роликах 3000 р. Оптимизация роликов и канала по договоренности. Монтаж роликов , обзор товаров, монтаж рекламных роликов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Продающие ролики презентация обзор338 просмотров
- Ролики из фотографий292 просмотра
- Монтаж роликов, видеоотзывы ,заставки,каналы ютуб377 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
8 лет назад
Отлично поработали, человек справился с задачей быстро, работу выполнил креативно
Ответный отзыв
Работать приятно, задания четкие, оплата своевременная рекомендую
Видеомонтаж
1 отзыв
$10/час
от $7от 1 дня
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