Unity2D,3D/C# Developer

﻿👋 Я — сертифицированный разработчик Unity 2D / 3D игр и приложений. За моими плечами уже более 1 года опыта работы в данной сфере, и я могу помочь вам.

Приложения для мобильных платформ (iOS, Android,PC).

Используемые технологии и фреймворки:

Unity3D, C#

Программирование игр

Я приложил руку к разработке и публикации большого количества приложений . Могу гарантировать Вам наличие всех нужных ресурсов для разработки, тестирования и совершенствования Вашего приложения в дальнейшем.

Одна из моих игр:https://store.steampowered.com/app/1708690/The_adventures_of_Sisharpic/