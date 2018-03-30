Vse_k_nam

Игорь Добрыня Vse_k_nam

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Внести правки на сайте, движок Joomla

    1. Активировать аккаут самостоятельно (профиль) 2. Написать вместо "имени пользователя" в корзине (логин)- и что его нужно написать на английском , и если такой уже существует- то должно высвечиваться клиенту 3. Возможно клиенту ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по сайту на WordPress

    risemusicstore.com (админка на англ.яз.)  1. Сделать шире шапку (на расстояние панели меню)  2. Привязать новую почту [email protected] (почту создала)  3. Быстрая авторизация (почистить количество обязательных граф для заполнения) +  добавить 1 ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа по корректировки функционала сайта.

    Добрый день! Необходим специалист, с которым необходимо подкорректировать функционал сайта. Сайт представляет из себя сервис по поиску исполнителей, где заказчики размещают заказы, а исполнители предлагают свои цены. (Принцип данного сайта, только для ремонта). В данный ...

    CSSPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать из PSD на drupal

    Требуется Сверстать из PSD на какой нить движок Drupal или MODX или свой вариант. Главная и внутренняя страница, 2 страницы. С мобильной версией и адаптировано. Работаю без предоплаты! Мошеников прочь! ...

    DrupalMODX
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад