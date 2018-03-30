Нужно: - оценка макета и ТЗ - дизайн - вёрстка - натяжка CMS
- Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Активировать аккаут самостоятельно (профиль) 2. Написать вместо "имени пользователя" в корзине (логин)- и что его нужно написать на английском , и если такой уже существует- то должно высвечиваться клиенту 3. Возможно клиенту ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
risemusicstore.com (админка на англ.яз.) 1. Сделать шире шапку (на расстояние панели меню) 2. Привязать новую почту [email protected] (почту создала) 3. Быстрая авторизация (почистить количество обязательных граф для заполнения) + добавить 1 ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходим специалист, с которым необходимо подкорректировать функционал сайта. Сайт представляет из себя сервис по поиску исполнителей, где заказчики размещают заказы, а исполнители предлагают свои цены. (Принцип данного сайта, только для ремонта). В данный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется Сверстать из PSD на какой нить движок Drupal или MODX или свой вариант. Главная и внутренняя страница, 2 страницы. С мобильной версией и адаптировано. Работаю без предоплаты! Мошеников прочь! ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад