VsegdaUDACHA

Работа по копипасту, рерайтингу, копирайтингу.
Выполню работу в срок. Заниматься фрилансом время есть. Ответственность, сроки, грамоту, уникальность гарантирую!
Буду рада нашему сотрудничеству! Выполнение работ как единовременного , так и более длительного характера.
О чём не имею представления, писать не буду, поберегу и Ваше время, и своё.
У меня 2 высших образования - педагогическое ( дошкольное воспитание), техническое ( инженер)
Опыт работы менеджером в сферах евроокон, дверей, натяжных потолков.
Знание психологии, бухгалтерии (средний уровень).
ICQ: 617-163-163 (только, пожалуйста, представьтесь, очень много сторонних лиц) E-mail: [email protected]
Skype: есть
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