VsegdaUDACHA

Работа по копипасту, рерайтингу, копирайтингу.

Выполню работу в срок. Заниматься фрилансом время есть. Ответственность, сроки, грамоту, уникальность гарантирую!

Буду рада нашему сотрудничеству! Выполнение работ как единовременного , так и более длительного характера.

О чём не имею представления, писать не буду, поберегу и Ваше время, и своё.

У меня 2 высших образования - педагогическое ( дошкольное воспитание), техническое ( инженер)

Опыт работы менеджером в сферах евроокон, дверей, натяжных потолков.

Знание психологии, бухгалтерии (средний уровень).

ICQ: 617-163-163 (только, пожалуйста, представьтесь, очень много сторонних лиц) E-mail: [email protected]

Skype: есть