Vsemogushiy

Илья Ахкомов Vsemogushiy

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Массовая рассыка

    Возможности веб-приложения 1. Рассылка сообщения на большое количество электронных ящиков (клиентов ассоциации) 2. Возможность делать до пяти вложений 3. Вход только по логину и паролю 4. Настраиваемая подпись Подробное описание На главной странице располагаются два поля ввода: логин и пароль. После ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание логотипа

    $75

    Требуется создать логотип для компьютерной компании. Деятельность компании это — установка ПО, настройка сетей и обслуживони компьютеров. пишите свои цены и сроки. Бюджет огроничен 75$

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mister_Mak
38 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Логотип и название компьютерной компании
Хорошо поработали. Отличный заказчик.
Хороший логотип сделал. И название придумал. То что нужно.
Ответный отзыв
Mister_Mak
38 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Создание логотипа
Отличный заказчик. Чётко знает чего хочет. Быстро договорились. Рекомендую всем.
Быстро и качественно выполнил работу.
Ответный отзыв