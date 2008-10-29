Vsemogushiy

Возможности веб-приложения 1. Рассылка сообщения на большое количество электронных ящиков (клиентов ассоциации) 2. Возможность делать до пяти вложений 3. Вход только по логину и паролю 4. Настраиваемая подпись Подробное описание На главной странице располагаются два поля ввода: логин и пароль. После ...