Vsesdano

Елена Всесдано Vsesdano

 
75 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищем авторов технических дисциплин

    $500

    В компанию, занимающуюся написанием дипломов, курсовых, рефератов требуются авторы по техническим и естественным дисциплинам Биология Высшая математика География Гидравлика Детали машин Естествознание Исследование операций Мат. мет. в экономике Матпро Микроэлектроника Прикладная механика Сопротивление материалов Статистика ...

    AutoCAD
    Рефераты, Курсовые и Дипломы23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуются авторы

    В компанию, занимающуюся написанием дипломов, курсовых, рефератов требуются авторы по техническим и естественным дисциплинам Биология Высшая математика География Гидравлика Детали машин Естествознание Исследование операций Мат. мет. в экономике Матпро Микроэлектроника Прикладная механика Сопротивление материалов Статистика ...

    AutoCAD
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуются авторы на написание студенческих работ

    $1000

    Компании, занимающейся написанием студенческих работ, в связи с расширением требуются авторы. Наша компания уже не первый год на рынке, поэтому в течении учебного года заказы есть всегда. Если вам интересно наше предложение пишите на адрес ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы48 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуются авторы

    В компанию, занимающуюся написанием дипломов, курсовых, рефератов на заказ, требуются авторы для удаленной работы. Работаем по всем направлениям, особый приоритет авторам, занимающимся написанием работ по техническим дисциплинам (чертежи, расчеты), а также по специальностям: программирование, математика, физика, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Атмосферно-вакуумная трубчатая установка

    Срочно нужен автор для написания 2 дипломных работ, специальность переработка нефти и газа Тема работы "Атмосферно-вакуумная трубчатая установка", дополнительная информация есть. отправлю - если кому интересно. Готова щедро заплатить.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ищем авторов

    Ищу авторов для написания дипломов, рефератов, курсовых. Любые направления. Обращаться на [email protected] (письма в личку остануться без внимания). особо остро нужны авторы, занимающиеся написанием работ по математике, физике, химии, геометрии, черчению, программированию, электронике, механике.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Ищем авторов
Все ок. Спасибо за сотрудничество.
Работы по механике на 5 баллов!
Ответный отзыв