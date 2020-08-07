Vvisualshitsa

Визуальный ассистент

ПриветЯ-Вита, визуальный ассистент Ответишь на пару вопросов? Не знаешь как привлечь новых клиентов,поднять продажи и охваты? Реклама перестала окупаться? Хочешь поднять свой доход и опережать конкурентов во всем? Ломаешь голову над визуалом своей ленты? Если ты ответил ДА хотя бы на один из вопросов, то Я знаю как тебе помочь‼✅ Сделаю твою ленту гармоничной,цепляющей и ПРОДАЮЩЕЙ✅ Сделаю твои сториз яркими и интересными✅ Подниму охваты твоего аккаунта✅ Привлеку новых клиентов,которые будут заинтересованы ИМЕННО ТОБОЙ✅ Выделю ТЕБЯ на фоне конкурентов Просто ответь на это сообщение и мы начнём работать🔥ТОЛЬКО ТВОЙ БОНУС:при ответе в течение 24 часов ты получишь: •Бесплатный базовый анализ конкурентов •Идеи по обновлению твоего контента • Скидка 10%‼ на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ контент план из 12 фото