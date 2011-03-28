VyacheslavKo

Качественная разработка 1С-приложений и их сопровождение

Предлагаю услуги следующего характера по достойным ценам:

Написание кода на языке 1С v 8.x

Участие в сопровождении сложной (нетиповой) конфигурации‚ автоматизирующей деятельность оптово-розничной сети компании, компаний с филиальной структурой.

Разработка модулей, отчетов, специализированных обработок для типовых и не типовых конфигураций.

Написание технической документации по разработанному мною продукту, сопровождение и поддержка документации, базовое обучение.

Имею опыт сопровождения сложных бухгалтерских схем в крупных оптовых компаниях по предоставлению товаров и услуг. Написание собственных алгоритмов обработок данных.

Готов сотрудничать как на постоянной основе, так и готов принять участие в разовых проектах.

Есть большой опыт работы руководства командой разработчиков, без проблем сформулирую задачу, определю сроки.

Опыт работы в области 1С-разработки с 2006г. Опыт работы в области программирования системных и прикладных приложений - с 2003года.

Образование высшие профильное,физико-техническое.

Для заинтересованных лиц по запросу готов предоставить сканы диплома и сканы сертификатов 1С, а так же копии документов.

Буду рад сотрудничеству с Вами.