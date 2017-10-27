Vyachess

Вячеслав Васильев Vyachess

 
41 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Составить 2 плана информационных статей

    Составить планы (структуры) для информационных статей.  Первоначально 2 штуки. Если полностью устроит готовая работа, повторные заказы. Один готовый план, 30 руб.  Инструкцию предоставлю. Стоимость задания за 2 плана.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 5 описаний промо акций

    $3

    Необходимо написать 5 уникальных описаний акций (рерайт на основе информации с официального сайта) по заданному плану (предоставлю), каждая статья по ~1000-1500 зпб. Составить тайтл и дескрипшн по образцу. Уникальность текста от 85% по [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url], сдавать ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен автор

    Ищем автора с минимальным опытом для написания 100 информационных статей: Требуется писать обзоры бытовой и цифровой техники, гаджетов. Предоставляем ТЗ. Ставка - 35 рублей за тысячу символов без пробелов.  Из требований: приложить минимум 1 работу из портфолио. Минимальный объем от 3-х ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа на ПК для работы с видео Go Pro c использованием

    Необходимо создать программу для ПК с использованием ffmpeg – сохранение на компьютер и редактирование коротких видеороликов с камеры Go Pro 4-5-6..   Если кратко: запуск съемки с компьютера при подключении по WIFi или Bluetooth, сохраненение видео на ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки на wordpress

    Необходимо внести следующие изменения на сайте wp: 1.Подобрать и установить тему, примерно такую https://colorlib.com/wp/unite/, поменять цветовую гамму, настроить вывод меню. 2. Тема должна быть чистой, без вшитых ссылок и адаптирована для SEO. 3. Иконка сайта остается прежней, ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить заказ на статьи, проверить, подготовить к публикации

    $2

    Необходимо разместить заказ на 2 статьи на бирже etxt. от 4-7 тыс. символов каждая. Найти автора, проконтролировать и проверить работу, принять готовую статью, если все написано согласно ТЗ. Подготовить статьи к размещению (выложить на гуглдокс в нужном формате, вписать ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад