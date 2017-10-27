Составить планы (структуры) для информационных статей. Первоначально 2 штуки. Если полностью устроит готовая работа, повторные заказы. Один готовый план, 30 руб. Инструкцию предоставлю. Стоимость задания за 2 плана.
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Необходимо написать 5 уникальных описаний акций (рерайт на основе информации с официального сайта) по заданному плану (предоставлю), каждая статья по ~1000-1500 зпб. Составить тайтл и дескрипшн по образцу. Уникальность текста от 85% по [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url], сдавать ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем автора с минимальным опытом для написания 100 информационных статей: Требуется писать обзоры бытовой и цифровой техники, гаджетов. Предоставляем ТЗ. Ставка - 35 рублей за тысячу символов без пробелов. Из требований: приложить минимум 1 работу из портфолио. Минимальный объем от 3-х ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать программу для ПК с использованием ffmpeg – сохранение на компьютер и редактирование коротких видеороликов с камеры Go Pro 4-5-6.. Если кратко: запуск съемки с компьютера при подключении по WIFi или Bluetooth, сохраненение видео на ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести следующие изменения на сайте wp: 1.Подобрать и установить тему, примерно такую https://colorlib.com/wp/unite/, поменять цветовую гамму, настроить вывод меню. 2. Тема должна быть чистой, без вшитых ссылок и адаптирована для SEO. 3. Иконка сайта остается прежней, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2
Необходимо разместить заказ на 2 статьи на бирже etxt. от 4-7 тыс. символов каждая. Найти автора, проконтролировать и проверить работу, принять готовую статью, если все написано согласно ТЗ. Подготовить статьи к размещению (выложить на гуглдокс в нужном формате, вписать ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт6 лет назад