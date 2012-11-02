Образование

г. Киев, НАУ, факультет экономики, 2011 г (специалист).

Опыт работы:

ТОВ "Суматра ЛТД", креативный дизайнер (02.11.2012 - настоящее время)

Обязанности:

- создание макетов для полиграфии, допечатная подготовка;

- разработка макетов для наружной рекламы, брендирования станций метро;

- разработка дизайна упаковки продукции;

- работа с фирменным стилем, бренд-буком;

- адаптация существующих макетов.

Turtle, дизайнер, художник (08.2012 - настоящее время)

Обязанности:

- разработка сюжетов и создание макетов для тиснения по коже (производство аксессуаров);

- разработка упаковки, макетов для полиграфии;

- разработка баннеров для сайта.

Киевская сеть вегетарианских кафе Eco Buffet, дизайнер (2012г - настоящее время)

Обязанности:

- разработка макетов для полиграфии;

- работа с фирменным стилем;

- разработка брендирования новых торговых точек.

Фриланс, дизайнер.

Создание макетов для полиграфии, логотипов, принтов для одежды, баннеров на сайты.

Фриланс, художник-иллюстратор.

Создание иллюстраций для цикла стихотворений для детей.

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь специализированного программного обеспечения (Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw). Рисую от руки, работаю с графическим планшетом.

Имею опыт разработки макетов любой сложности, допечатной подготовки.