Образование
г. Киев, НАУ, факультет экономики, 2011 г (специалист).
Опыт работы:
ТОВ "Суматра ЛТД", креативный дизайнер (02.11.2012 - настоящее время)
Обязанности:
- создание макетов для полиграфии, допечатная подготовка;
- разработка макетов для наружной рекламы, брендирования станций метро;
- разработка дизайна упаковки продукции;
- работа с фирменным стилем, бренд-буком;
- адаптация существующих макетов.
Turtle, дизайнер, художник (08.2012 - настоящее время)
Обязанности:
- разработка сюжетов и создание макетов для тиснения по коже (производство аксессуаров);
- разработка упаковки, макетов для полиграфии;
- разработка баннеров для сайта.
Киевская сеть вегетарианских кафе Eco Buffet, дизайнер (2012г - настоящее время)
Обязанности:
- разработка макетов для полиграфии;
- работа с фирменным стилем;
- разработка брендирования новых торговых точек.
Фриланс, дизайнер.
Создание макетов для полиграфии, логотипов, принтов для одежды, баннеров на сайты.
Фриланс, художник-иллюстратор.
Создание иллюстраций для цикла стихотворений для детей.
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь специализированного программного обеспечения (Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw). Рисую от руки, работаю с графическим планшетом.
Имею опыт разработки макетов любой сложности, допечатной подготовки.
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