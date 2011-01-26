Ищу авторов для написания студенческих работ по различным дисциплинам. От вас на почту [email protected] список дисциплин по которым сможете выполнять студ. работы и примерные расценки.
Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
Закрыт
12 лет назад
Ищу авторов для написания студенческих работ по различным дисциплинам. От вас на почту [email protected] список дисциплин по которым сможете выполнять студ. работы и примерные расценки.
Курсовая "Теоретическая Этап 1. Определение исходных данных для разработки управленческой информационной системы. 1. Выявить общие проблемы руководства данной компанией. 2. Определение цели системы. 3. Определение ограничения системы. 4. Определение потребности в информации. ...
Требуются авторы для написания студенческих работ. От вас список дисциплин по которым сможете выполнять студенческие работы. Мои отзывы как работодателя можно посмотреть на фрилансе ( Милена) [email protected]