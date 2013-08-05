Услуги:
1. Копирайт
2. Рерайт
3. Переводы английский-русский (в основном медицинская тематика, есть опыт в этой области)
Мои работы:
1. Содержательные
2. Грамотно написаны
3. Логичные
4. Креативные
5. Читабельные.
Личные качества:
1. Внимательна
2. Трудолюбива
3. Исполнительна
Образование: высшее медицинское.
Мое главное правило: писать нужно так, чтоб самому потом было интересно читать!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Хороший работник. Оперативно, четко, грамотно.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик: ТЗ четко изложено, рабочие вопросы решались очень оперативно и мирно(была небольшая проблема с моей стороны, из-за которой произошла заминка в сдаче работы). Спасибо за работу и приятное сотрудничество!
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
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