W0nder1and

Моцпан W0nder1and

 
33 годаМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Услуги:

1. Копирайт

2. Рерайт

3. Переводы английский-русский (в основном медицинская тематика, есть опыт в этой области)

Мои работы:

1. Содержательные

2. Грамотно написаны

3. Логичные

4. Креативные

5. Читабельные.

Личные качества:

1. Внимательна

2. Трудолюбива

3. Исполнительна

Образование: высшее медицинское.

Мое главное правило: писать нужно так, чтоб самому потом было интересно читать!

Отзывы заказчиков
kvant04
Олег 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Написание статей для сайта - 18
Хороший работник. Оперативно, четко, грамотно.
Очень хороший заказчик: ТЗ четко изложено, рабочие вопросы решались очень оперативно и мирно(была небольшая проблема с моей стороны, из-за которой произошла заминка в сдаче работы). Спасибо за работу и приятное сотрудничество!
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