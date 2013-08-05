Услуги:

1. Копирайт

2. Рерайт

3. Переводы английский-русский (в основном медицинская тематика, есть опыт в этой области)

Мои работы:

1. Содержательные

2. Грамотно написаны

3. Логичные

4. Креативные

5. Читабельные.

Личные качества:

1. Внимательна

2. Трудолюбива

3. Исполнительна

Образование: высшее медицинское.

Мое главное правило: писать нужно так, чтоб самому потом было интересно читать!