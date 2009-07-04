Люблю посидеть, что нибудь по придумывать. Оформлял множество сайтов. Любая графика на заказ.

• Мои услуги•

Услуги по Сайту:

• Установка cms на сервер - от 100 руб.

• Установка модов/плагинов/хаков на Ваш сайт - от 25 руб. до 200 руб.

• Установка любого скина/темы по выбору - 20 руб.

Услуги по Графике:

•Аватары от 1-2 $

•Юзербары, бигбары от 1-3 $

•Логотипы от 2-5 $

•Баннеры

88x31 от 3 $

468x60 от 5 $

•Дизайн сайта для верстки от 20-40$ (в течении 1-3 часов)

•Переделать дизайн шаблона от 9-15$

•Полный сайт

cms+хостиг+домен+шаблон 260руб.

cms+хостиг+домен+измененный дизайн шаблона 550руб.

cms+шаблон 150руб.

cms+переделанный дизайн шаблона 450руб.

•Другие виды работ

В зависимости от вида работы от 1$

По всем вопросам и заказам данных услуг обращаться в ПМ или в ICQ