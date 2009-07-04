Люблю посидеть, что нибудь по придумывать. Оформлял множество сайтов. Любая графика на заказ.
• Мои услуги•
Услуги по Сайту:
• Установка cms на сервер - от 100 руб.
• Установка модов/плагинов/хаков на Ваш сайт - от 25 руб. до 200 руб.
• Установка любого скина/темы по выбору - 20 руб.
Услуги по Графике:
•Аватары от 1-2 $
•Юзербары, бигбары от 1-3 $
•Логотипы от 2-5 $
•Баннеры
88x31 от 3 $
468x60 от 5 $
•Дизайн сайта для верстки от 20-40$ (в течении 1-3 часов)
•Переделать дизайн шаблона от 9-15$
•Полный сайт
cms+хостиг+домен+шаблон 260руб.
cms+хостиг+домен+измененный дизайн шаблона 550руб.
cms+шаблон 150руб.
cms+переделанный дизайн шаблона 450руб.
•Другие виды работ
В зависимости от вида работы от 1$
По всем вопросам и заказам данных услуг обращаться в ПМ или в ICQ
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