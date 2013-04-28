Бедный Игорь Иванович, переводчик английского языка.

Горьковский Государственный Педагогический Институт Иностранных Языков (ГГПИИЯ), переводческий факультет (английский, французский языки) - 1977 - 1982.

22 года переводческого опыта:

2 года (1980-1981) – устный технический перевод на машиностроительном заводе (английский).

Обеспечивал круглосуточный перевод для группы специалистов из Великобритании и Японии на Заволжском моторном

заводе.

3 года (1982-1985) - устный и письменный военный перевод при группе военных советников в Эфиопии (английский, испанский).

Осуществлял 24/7 перевод для группы военных советников в контактах с местной стороной и ограниченным

контингентом ВС Республики Куба.

2 года (1986-1987) – письменный и устный технический перевод на машиностроительном заводе (португальский).

Перевод и оформление технической документации в рамках проекта строительства машиностроительного завода в

Республике Мозамбик.

2 года (1988-1990) – переводчик при Комитете Защиты Мира (английский);

Вел переписку с контрагентами в США, обеспечивал устный перевод в рамках проекта молодежного обмена (делегации

из/в США);

5 лет (1991-1996) – устный и письменный перевод (английский) в сфере бизнеса (с/х, тяжелая промышленность, гостиничный бизнес,

нефть и газ, строительство);

24/7 перевод для президента корпорации.

10 лет (1986-1996) – письменный перевод при бюро переводов (английский, французский):

Письменный перевод документов и текстов широкого профиля от технических паспортов и юридических документов

до рекламных материалов и личной переписки.

16 лет (1997-2012) – письменный перевод (английский) материалов бизнес-тренингов (продажи, менеджмент);

Перевод и редактирование материалов бизнес-тренингов, обеспечение устного перевода во время бизнес-тренингов,

проведение тренингов для англоязычной аудитории.