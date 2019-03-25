Для оформления заказа логотипа, пришлите пожалуйста заполненный Бриф [email protected]

Для оформления любого заказа пришлите пожалуйста заполненный Бриф на электронную почту: [email protected]

1.Какое слово или словосочетание будет являться логотипом?2.Должен ли логотип быть двух-, трехъязычным?

3.Есть ли у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу, если есть, укажите его:

4.В каком формате Вы хотите получить исходные материалы? Например: векторный формат cdr или ai.

Ai, CDR5.Продукт, история, сфера деятельности ( виды, ассортимент, отличительные характеристики):

6.История на рынке (сложившееся мнение потребителя о продукте, от чего хотелось бы уйти или добавить в новом дизайне):

7.Конкурирующие торговые марки:

8.Существующее или предполагаемое позиционирование. Основное маркетинговое сообщение /

9.Ключевые характеристики имиджа:

10.Способы распространения и география продаж. Например: Интернет, СМИ, Телевидение в Российской Федерации:

11.Основные отличия от конкурентов и эмоционально психологические выгоды:

12.Портрет целевой аудитории:

13.Содержание характера логотипа и фирменного знака (Функциональное, психологическое, социальное, духовное наполнение, которое должен содержать брэнд.)

14.Логотип (графический символ) должен отражать идеологию, кредо фирмы, позиционирование на рынке, характерные особенности ведения бизнеса (мощность, надежность, устойчивость, стабильность, жизнеспособность, элегантность, элитарность), иные черты:

15.Ассоциативные характеристики наиболее подходящие к будущему знаку:

16.Что хотелось бы использовать и чего избегать. Графические образы, которые желательно или обязательно использовать. Если есть нежелательные элементы, то так же укажите их:

17.Какой логотип (и/или знак, марку) Вы считаете удачной в данной категории товаров или услуг, почему :

18.Логотип и фирменный стиль создаются впервые или существовали ранее и в настоящий момент пересоздаются?

19.Какие элементы фирменного стиля необходимо разработать?

20.Пожелания по носителям фирменного стиля