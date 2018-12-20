Частный web-мастерМогу реализовать для Вас сайт-визитка или полноценный многостраничный сайт или предоставить услугу на любом этапе:
1. Определение целей веб-сайта и его позиционирование (цели/задачи/целевая аудитория сайта)
2.Создание Технического Задания (ТЗ) на разработку веб-сайта.(структура/принцип работы)
3.Создание дизайн-макета веб-сайта графически
4.Верстка сайта/разработка дизайна
5.Программирование сайта (на языке php) - пока нет
6.Наполнение сайта информацией.
7.Расположение сайта в сети Интернет.Вместе с Вами готова разработать уникальный проект, либо реализовать конкретную идею по Вашему заказу Есть положительный опыт выполнения подобных работ При заказе предоплата 10%, остальное по факту получения результата
Постоянно информирую о результатах и ходе выполнения проекта
Все вопросы/пожелания прошу писать либо на почту либо сообщения