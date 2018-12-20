Разработка/верстка web страниц

Частный web-мастерМогу реализовать для Вас сайт-визитка или полноценный многостраничный сайт или предоставить услугу на любом этапе:

1. Определение целей веб-сайта и его позиционирование (цели/задачи/целевая аудитория сайта)

2.Создание Технического Задания (ТЗ) на разработку веб-сайта.(структура/принцип работы)

3.Создание дизайн-макета веб-сайта графически

4.Верстка сайта/разработка дизайна

5.Программирование сайта (на языке php) - пока нет

6.Наполнение сайта информацией.

7.Расположение сайта в сети Интернет.Вместе с Вами готова разработать уникальный проект, либо реализовать конкретную идею по Вашему заказу Есть положительный опыт выполнения подобных работ При заказе предоплата 10%, остальное по факту получения результата

Постоянно информирую о результатах и ходе выполнения проекта

Все вопросы/пожелания прошу писать либо на почту либо сообщения