Молодой амбициозный мастер своего дела. Помогу Вам с удовольствием!

Главное обо мне:

22 года, молодой новоиспеченный специалист, уже не студент

обладаю навыками:

HTML, XHTML, CSS

Понимание принципов табличной, блочной и кроссбраузерной верстки IE6+

CSS-спрайты Максимально минимизированная верстка

Понимание принципов валидной верстки, SEO-оптимизации.

Основы HTML 5, СSS3

Умение ориентироваться в системах управления сайтом (CMS).

Опыт работы с Joomla 1.5-2.5 – редактирование шаблона, подключение и настройка модулей, компонентов, плагинов, слайдшоу .

навыки работы с Photoshop (нарезка блоков, определение цветов, шрифтов, нарезка спрайтов, несложный дизайн)

Навыки работы JavaScript (jQuery, jQuery UI), писать свое и подключать готовые решения

знания АJAX, XML, JSON

Базовые знания PHP и понимание основ юзабилити.

опыт работы с MySQL, умение составлять SQL-запросы, оптимизация запросов

Понимание принципа graceful degradation

Знание английского языка (+Технический английский)

Аккуратность и умение точно следовать макету;