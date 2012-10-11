Главное обо мне:
22 года, молодой новоиспеченный специалист, уже не студент
обладаю навыками:
HTML, XHTML, CSS
Понимание принципов табличной, блочной и кроссбраузерной верстки IE6+
CSS-спрайты Максимально минимизированная верстка
Понимание принципов валидной верстки, SEO-оптимизации.
Основы HTML 5, СSS3
Умение ориентироваться в системах управления сайтом (CMS).
Опыт работы с Joomla 1.5-2.5 – редактирование шаблона, подключение и настройка модулей, компонентов, плагинов, слайдшоу .
навыки работы с Photoshop (нарезка блоков, определение цветов, шрифтов, нарезка спрайтов, несложный дизайн)
Навыки работы JavaScript (jQuery, jQuery UI), писать свое и подключать готовые решения
знания АJAX, XML, JSON
Базовые знания PHP и понимание основ юзабилити.
опыт работы с MySQL, умение составлять SQL-запросы, оптимизация запросов
Понимание принципа graceful degradation
Знание английского языка (+Технический английский)
Аккуратность и умение точно следовать макету;