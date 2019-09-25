WEB-SEOshnik

Поисковое продвижение (SEO), Контекстная реклама,SMM. WEB программирование,

Всем привет!

Люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю уже себя без своего любимого дела.

Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.

В сфере интернет маркетинга работаю с 2011 года.

Опыт работы более 7 лет.

Представляю веб студию «DVACOM» более 14-ти лет занимается разработкой сайтов, дизайнов, логотипов, а также поисковой раскруткой сайтов. К нам обращаются клиенты не только из нашей страны по всей Украине, но и за рубежом. Если ваша компания хочет создать сайт по новейшим стандартам, или вы ищете надежных специалистов в сфере продвижения сайтов, вы можете довериться именно нашей компании. DvaCom учитывает требования каждого клиента вне зависимости от вашего местонахождения. Сотрудничество с клиентами не вызывает у нас проблем, т.к. работа четко налажена, и наши менеджеры с помощью телефона или скайпа предоставят вам любую консультацию касательно процесса работы. Вы можете ознакомиться с нашими работами, как Украинских, так и зарубежных наших проектов. Наши клиенты понимают, что главное в любой работе – качество, цена, сроки – эти требования наша компания выполняет для всех. Мы ценим каждого клиента и пытаемся внедрить все пожелания для достижения наилучшего результата в нашем сотрудничестве.