WEB-SEOshnik

Всем привет!
Люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю уже себя без своего любимого дела.
Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.
В сфере интернет маркетинга работаю с 2011 года.
Опыт работы более 7 лет.
Представляю веб студию «DVACOM» более 14-ти лет занимается разработкой сайтов, дизайнов, логотипов, а также поисковой раскруткой сайтов. К нам обращаются клиенты не только из нашей страны по всей Украине, но и за рубежом. Если ваша компания хочет создать сайт по новейшим стандартам, или вы ищете надежных специалистов в сфере продвижения сайтов, вы можете довериться именно нашей компании. DvaCom учитывает требования каждого клиента вне зависимости от вашего местонахождения. Сотрудничество с клиентами не вызывает у нас проблем, т.к. работа четко налажена, и наши менеджеры с помощью телефона или скайпа предоставят вам любую консультацию касательно процесса работы. Вы можете ознакомиться с нашими работами, как Украинских, так и зарубежных наших проектов. Наши клиенты понимают, что главное в любой работе – качество, цена, сроки – эти требования наша компания выполняет для всех. Мы ценим каждого клиента и пытаемся внедрить все пожелания для достижения наилучшего результата в нашем сотрудничестве.