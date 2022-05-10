WEB-UI_UX-Design

Шохрухбек Муминов WEB-UI_UX-DesignWEB-UI_UX-Design
21 годРоссия/Новомосковск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
"Вероятность успеха бизнеса напрямую зависит от хорошо сделанного и тщательно продуманного сайта"
Дизайн сайтов
Здравствуйте. Меня зовут Шохрухбек. И вы нашли нужного человека для сайта вашей мечты.
Род мой деятельности WEB-Design, UI/UX Design, Mobile Design
Проектирую и разрабатываю различные сайты, Lending Page с уникальным и индивидуальным дизайном, интернет-магазины и сайты-визитки.
Портфолио на Behance - https://www.behance.net/shock-Design
Я против войны в Украине!