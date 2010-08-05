Создание сайтов "под ключ" TYPO3, Joomla!, MODx, ShopCMS, 1С-Битрикс
Команда из 5 человек. (Верстальщик, программист, дизайнер, контент-менеджер и я (SEO)) создаем хорошие сайты "под ключ" с 2008 года. Сайты разрабатываются на базе TYPO3, Joomla!, MODx, 1С-Битрикс и ShopCMS. Базовая (SEO) оптимизация и техническая поддержка проекта - бесплатно. Гарантия 3 года.
Портфолио
- Intermed каталог мед-оборудования178 просмотров
- Интернет-Магазин Велосипедов RIDE142 просмотра
- Интернет-Магазин Велосипедов RIDE174 просмотра
- Интернет-Магазин Велосипедов RIDE156 просмотров
- Сайт компани "Авточист"100 просмотров
- Сайт компани "Авточист"134 просмотра
Системы управления (CMS)
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от $1
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#1190
Интернет-магазины
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от $200
от 5 дней
#2201
Сайты «под ключ»
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от $80
от 3 дней
#3016
Веб-программирование
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от $10
от 1 дня
#3733
HTML-верстка
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от $50
от 1 дня
#7000