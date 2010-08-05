Создание сайтов "под ключ" TYPO3, Joomla!, MODx, ShopCMS, 1С-Битрикс

Команда из 5 человек. (Верстальщик, программист, дизайнер, контент-менеджер и я (SEO)) создаем хорошие сайты "под ключ" с 2008 года. Сайты разрабатываются на базе TYPO3, Joomla!, MODx, 1С-Битрикс и ShopCMS. Базовая (SEO) оптимизация и техническая поддержка проекта - бесплатно. Гарантия 3 года.