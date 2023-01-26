Веб программист | E-commerce
Привет!
Меня зовут- Владислав
Имею опыт работы с крупными игроками, я регулярно работаю с отдельными лицами и небольшими фирмами, чтобы помочь реализовать их уникальное видение. Я считаю, что каждый клиент заслуживает лучшего, что вы можете предложить, и я всегда с нетерпением жду возможности! Я приветствую вас, чтобы просмотреть мой профиль и связаться со мной, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.
ЭКСПЕРТ в области e-Commerce,
Если вам интересно работать со мной над вашим проектом, буду рад услышать ваши предложения.
Имею огромный опыт - 6 лет!
МОИ НАВЫКИ:
? Wordpress | Opencart | Joomla
? Верстка сайтов
? Правки сайтов
? Оптимизация скорости
? Интеграция платежных систем
Учту все ваши пожелания, сделаю быстро и качественно.
Может начнем?!