Веб программист | E-commerce

Привет!

Меня зовут- Владислав

Имею опыт работы с крупными игроками, я регулярно работаю с отдельными лицами и небольшими фирмами, чтобы помочь реализовать их уникальное видение. Я считаю, что каждый клиент заслуживает лучшего, что вы можете предложить, и я всегда с нетерпением жду возможности! Я приветствую вас, чтобы просмотреть мой профиль и связаться со мной, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

ЭКСПЕРТ в области e-Commerce,

Если вам интересно работать со мной над вашим проектом, буду рад услышать ваши предложения.

Имею огромный опыт - 6 лет!

МОИ НАВЫКИ:

? Wordpress | Opencart | Joomla

? Верстка сайтов

? Правки сайтов

? Оптимизация скорости

? Интеграция платежных систем

Учту все ваши пожелания, сделаю быстро и качественно.

Может начнем?!