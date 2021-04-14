Начинающая актриса закадрового озвучания и дубляжа

Мечтаю озвучивать профессионально с детства. Сейчас имею свой канал в ютуб. Развиваю навыки озвучания и хочу в скором времени пойти учиться. Для этого я и хочу подзаработать на подобных сайтах. Умею менять голоса. От детского мальчика и девочки (несколько видов голоса) до стариков мужского и женского пола(несколько видов голоса) и разных фантастических тварей. Универсальный, глубокий голос с широким диапазоном. Эмоции, характер голоса и возраст. Все это я умею. Да я учусь и все у меня впереди.