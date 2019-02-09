Веб-дизайнер, программист, переводчик, администратор публичных страниц в соц. сетях, студент в конце концов :)

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я учусь на веб-дизайнера в СпбГУ.

﻿Работа

Готов браться за любую работу из выше перечисленных)

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Время

Время - слишком ценный ресурс, чтобы разбрасываться им на право и на лево, поэтому на сообщения я стараюсь отвечать сразу, а все заказы выполнять очень быстро.

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﻿﻿Важно!

Все правки в работу абсолютно бесплатны)