Веб-дизайнер, программист, переводчик, администратор публичных страниц в соц. сетях, студент в конце концов :)
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я учусь на веб-дизайнера в СпбГУ.
Работа
Готов браться за любую работу из выше перечисленных)
Время
Время - слишком ценный ресурс, чтобы разбрасываться им на право и на лево, поэтому на сообщения я стараюсь отвечать сразу, а все заказы выполнять очень быстро.
Важно!
Все правки в работу абсолютно бесплатны)
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Портфолио
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