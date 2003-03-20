Я могу сделать вам красивое оформление для вашего Youtube канала,сообщества VK и Twitch канала!

Ведете свой канал в YouTube? Тогда вам обязательно нужно его оформить. И не как попало, а со знанием дела.

Как показывает практика индивидуальный дизайн канала повышает количество его просмотров и подписок.

Хотите красивую шапку для своего канала? Есть идеи по его оформлению? Напишите мне. Я сделаю оригинальный дизайн для вашего канала.

В стоимость одного ворка входит:

1. Один дизайн шапки для канала YouTube.

2. Две правки.

Если вы возвращаете макет на исправление более двух раз, до докупаете опцию "Дополнительная правка"

Итоговый макет отдается в формате jpg. Если вам нужен исходник в psd, то обратите внимание на доп. опцию "Исходник в psd".

Не работаю с изображениями плохого качества.

Для выполнения работы мне понадобится подробное ТЗ:

- ссылка на ваш канал YouTube;

- ссылки на другие ваши ресурсы в интернете;

- изображения хорошего качества или мой подбор (cм. доп. опции);

- логотип;

- тексты для размещения;

- ваши предпочтения по стилевому и цветовому решению;

- примеры понравившихся дизайнов.

Услуга включает:

Фоновое изображение

Варианты: 1

3 дня на выполнение