Ислам Бзабзев WINCHESTER-2019WINCHESTER-2019
Ведете свой канал в YouTube? Тогда вам обязательно нужно его оформить. И не как попало, а со знанием дела.
Как показывает практика индивидуальный дизайн канала повышает количество его просмотров и подписок.
Хотите красивую шапку для своего канала? Есть идеи по его оформлению? Напишите мне. Я сделаю оригинальный дизайн для вашего канала.
В стоимость одного ворка входит:
1. Один дизайн шапки для канала YouTube.
2. Две правки.
Если вы возвращаете макет на исправление более двух раз, до докупаете опцию "Дополнительная правка"
Итоговый макет отдается в формате jpg. Если вам нужен исходник в psd, то обратите внимание на доп. опцию "Исходник в psd".
Не работаю с изображениями плохого качества.
Для выполнения работы мне понадобится подробное ТЗ:
- ссылка на ваш канал YouTube;
- ссылки на другие ваши ресурсы в интернете;
- изображения хорошего качества или мой подбор (cм. доп. опции);
- логотип;
- тексты для размещения;
- ваши предпочтения по стилевому и цветовому решению;
- примеры понравившихся дизайнов.
Услуга включает:
Фоновое изображение
Варианты: 1
3 дня на выполнение
- Youtube,VK и Twitch83 просмотра