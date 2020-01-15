Генератор творческих идей

Всех приветствую! Думаю, что представляться не имеет смысла, поэтому перейдем сразу к конкретике. Я пишу рассказики, истории, а так же свою книгу. Друзья часто просят помочь им с сюжетами, и я с радостью оказываю им помощь! Так же я умею пародировать различный существ из мира Warcraft(Это может пригодиться при озвучке).