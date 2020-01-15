Генератор творческих идей
Всех приветствую! Думаю, что представляться не имеет смысла, поэтому перейдем сразу к конкретике. Я пишу рассказики, истории, а так же свою книгу. Друзья часто просят помочь им с сюжетами, и я с радостью оказываю им помощь! Так же я умею пародировать различный существ из мира Warcraft(Это может пригодиться при озвучке).
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Копирайтинг
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$1/час
от $1от 4 дней
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Озвучивание
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$2/час
от $1от 3 дней
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Стихи, Песни и Проза
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$2/час
от $2от 4 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$1/час
от $1от 5 дней
нет рейтинга